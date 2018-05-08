المؤتمر الوطني يعبر عن تقديره للشعب السوداني وصبره وتحمله للصعاب التى مرت بها البلاد

الخرطوم 8-5-2018 (سونا) - عبر حزب المؤتمر الوطني عن تقديره العميق للشعب السوداني وصبره وتحمله للصعاب التى مر بها خلال الايام الماضية كما ثمن ثقة الشعب السوداني فى الحكومة وحزب المؤتمر الوطني لقدرتهما على تجاوز هذه الصعوبات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ترأسه الدكتور فيصل حسن ابراهيم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشئون الحزبية مساء اليوم وضم رؤساء القطاعات ونوابهم بجانب القطاع الاقتصادي وبعض امانات الحزب الذى خصص لمناقشة الاوضاع الاقتصادية الراهنة .

وقال السيد ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الاعلام فى تصريحات صحفية ان الاجتماع استمع الى تقارير عن الاوضاع الاقتصادية الراهنة انطلاقا من قناعة الحزب بأن هذه هى القضية ذات الاولوية الاساسية فى هذه المرحلة التى يركز عليها الحزب

واضاف ان الاجتماع ثمن عاليا الجهود التى تبذلها لجنة ضبط سعر الصرف برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني لمعالجة الاقتصاد الكلي والعمل على توفير السلع الاساسية خلال شهر رمضان باسعار معقولة وتوفير السيولة فى البنوك

واضاف ان الاجتماع اكد دعمه لمخرجات اجتماع لجنة سعر الصرف التى تصب فى معالجة الاوضاع الاقتصادية لافتا الى ان الاجتماع ووجه عضوية الحزب باهمية العمل على زيادة الانتاج ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين

وابان سيادته ان الاجتماع وجه بضرورة تضافر الجهود الحزبية والرسمية من اجل انجاح الموسم الزراعي الصيفي وشدد على دعمه لمخرجات اجتماع السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مع وزارة الزراعة والقطاع الاقتصادي وتنفيذ ماجاء في ذلك الاجتماع

واشار السيد ياسر الى ان الاجتماع بعد استماعه لتقرير حول النفط وزيادة الانتاج وجه الوزارات المختصة بضرورة وضع جدول زمني لزيادة انتاج النفط خلال فترة زمنية محددة خاصة بعد ان وفرت المالية جزء كبير مما هو مطلوب لزيادة انتاج النفط

و قال ان الاجتماع اطمان على موقف انسياب الوقود لانجاح الموسم الزراعي الذى يسير بصورة طيبة فى جميع ولايات السودان لافتا الى ان الجهات المختصة فى وزارة النفط تعمل على انجاح ذلك كما اطمان على انسياب الوقود لمحطات الخدمة فى الخرطوم والولايات مضيفا ان الاجتماع استبشر خيرا بانجلاء هذه الازمة قريبا وعودة الامور الى طبيعتها

واضاف ان الاجتماع قرر دعم برنامج الحكومة الاقتصادي المتعلق بالتوسع فى الزراعة المروية فى كل انحاء البلاد .



