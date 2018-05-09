دكين : المؤتمر العام للمؤتمر الوطنى هو الذي يحدد ترشيح البشير

الخرطوم 9 - 5 - 2018 م(سونا) - أكد الدكتور عصام محمد دكين الامين السياسي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن المؤتمر العام المقبل للحزب هو الذي سيحدد ترشيح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة أم لا .

وقال في اللقاء الذي نظمته عضوية الحزب بمدينة الدروشاب بمحلية بحري مساء أمس بحضور واشراف الامين السياسي للحزب بمحلية بحري درية محمد علي ، إن الاختلاف داخل الحزب حول ترشيح الرئيس أمر طبيعي ومتاح ولا يشكل تهديدا لوحدة الحزب ، مشيرا إلي أن الاحزاب والجماعات السياسيه التي اعلنت دعمها لترشيح الرئيس لانتخابات 2020 استبقت المؤسسات بالحزب.

وقال إن حزب المؤتمر الوطني سيتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد بقوة وعزيمة عبر الانتاج مقللا من الاصوات التي تطعن في قيادة الاسلاميين وقيادات الوطني.

وأكد دكين ان الوضع السياسي يشهد إستقرارا فيما اقر دكين بضعف مستوي المعيشة للموظفين مطالبا العمل على زيادة الانتاج وثمن مشاركة الحكومة في عاصفة الحزم واعتبرها إنجازا تاريخيا لافتا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد إستعداد الاحزاب وتهيئتها لأوضاعها لمقابلة انتخابات 2020 م الي جانب تشكيل لجان إعداد الدستور وقيام مفوضية الانتخابات وتعزيز التوافق المجتمعي لتلاحم المجتمع.

وخير الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني القوي المعارضة بين أمرين إما الدخول في الحوار مع المؤتمر الوطني او الاستعداد للانتخابات مستدركا ان القوي الاسلامية صارت قوة ضاربة في المجتمع وعلي الآخرين الاعتراف بها مبينا ان التحديات التي تواجه البلاد تتطلب زيادة الانتاج وإحداث سلام شامل وتطبيق القانون.

وجدد تعهد الحزب بمحاكمة المفسدين مؤكدا في الوقت نفسه عدم اخذ الناس بالشبهات وكشف عن تجهيز 1400 بصا وانزالها لمعالجة مشكلة المواصلات بولاية الخرطوم الي جانب انشاء مجمعات تعاونية بجميع انحاء الولاية .