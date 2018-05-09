رئيس وزراء افريقيا الوسطي يصل البلاد

الخرطوم 9 - 5 - 2018 م( سونا ) - وصل الي البلاد وفد رفيع المستوي من جمهورية أفريقيا الوسطي برئاسة رئيس الوزراء سامبليس ماثيو لتقديم واجب العزاء في الشهيد صالح أبو هنية .

وكان في استقباله بمطار الخرطوم اليوم دكتور فيصل حسن ابراهيم مساعد الرئيس الجمهورية وعدد من الوزراء ووزراء الدولة .

وقال وزير الدولة بالخارجية السفير محمد عبدالله إدريس في تصريحات صحفية إن وفد افريقيا الوسطي والذي يضم رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعمدة بانقي ومستشار الرئيس الذي يزور البلاد اليوم جاء لتقديم واجب العزاء لرئيس الجمهورية المشير البشير في الشهيد صالح أبو هنية ولاسرته وسيلتقي الوفد النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح ثم يتحرك الوفد لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وبعد ذلك سيلتقي رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لتقديم واجب العزاء له وللشعب السوداني .

من جانبه أكد وزير خارجية أفريقيا الوسطي في تصريحات صحفية متانة وعمق العلاقات بين السودان وأفريقيا الوسطي واللتين تربطهما صداقات وعلاقات جوار وعلاقات حميمة .

وقال اتينا اليوم لنعبر عن تعازي حكومة أفريقيا الوسطي وشعبها للشعب السوداني في هذا الفقد الجلل .وأضاف لقد هزت الأحداث التي أدت الي وفاة الشهيد صالح أبو هنية الذي كان يعمل حارسا بمنزل سفير السودان بأفريقيا الوسطي شعب افروافريقيا ورئيس الجمهورية مشيرا الي أن رئيس أفريقيا الوسطي قرر إرسال وفد رفيع المستوي برئاسة رئيس الوزراء للحضور الي السودان بعد حضور جثمان الفقيد أمس الأول معربا عن أسف حكومة وشعب أفريقيا الوسطي لهذا الحادث مشيرا الي أن حكومته حركت كل إمكانياتها

وجهودها نحو تحقيق العدالة ومساءلة الذين أرتكبوا هذا الحادث وسيقدمون للعدالة لافتا الي أن هذه الأحداث لا تؤثر في العلاقات بين البلدين وأن ما يحدث من مكروه لاي طرف يمس الطرف الآخر بل يمس تحد للدولة الأخري ونؤكد تضامننا ووقوفنا مع السودان .

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