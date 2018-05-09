تشريعي مدني الكبرى يبدأ دورة إنعقاده الأولى

مدني 9-5-2018م(سونا) - خاطب اللواء ركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية مدني الكبرى صباح اليوم فاتحة أعمال دورة الانعقاد الأولى لمجلس تشريعي محلية مدني الكبرى بقاعة المحلية بحضور الأستاذ تاي الله أحمد فضل الله المعتمد برئاسة الولاية ممثل الوالي وقيادات المحلية بالمجلس الوطني والقيادات التنفيذية ودعا المعتمد لتوحيد الصف الوطني والتكاتف من أجل الإرتقاء بالعمل والوصول للغايات المنشودة، مثمناً اسهامات حكومة الأمل والتحدي في تنفيذ مشروعات التنمية بقيادة الدكتور محمد طاهر ايلا وقال إن ما تحقق من تنمية شاملة لم يكن ضربة حظ أو صدفة وإنما تم عبر التخطيط السليم والإدارة الحديثة والمتابعة.

واستعرض اللواء مرسال أداء الجهاز التنفيذي للمحلية في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والزراعي والاقتصادي والشباب والرياضة والثقافة والإعلام وأعلن عن التدابير التي تقودها المحلية لتوسيع المواعين الإيرادية ودعم قضايا التنمية الإجتماعية والشباب والمرأة ..

فيما هنأ ممثل والي ولاية الجزيرة أعضاء تشريعي محلية مدني الكبرى بإنعقاد الدورة الأولى للمجلس مستعرضاً تجربة الحكم المحلي للعام 2006م داعياً لإحداث حراك فاعل لتكوين مجتمع محلي أنموذج عبر التعامل المباشر مع الجمهور والعمل على دفع مشروعات التنمية القائمة وتطوير مشروعاتها، مؤكداً رعاية الدولة للحكم المحلي لإحداث التقدم المنشود ودعا لتقوية آليات التنسيق والانسجام مع الأجهزة التنفيذية لتلافي السلبيات والتجرد لضمان استمرار تجربة الحكم المحلي .

من جانبه حيا الأستاذ بدر الدين عوض الله رئيس مجلس تشريعي محلية مدني الكبرى جهود حكومة الولاية في إنفاذ توصيات الحوار الوطني وإنشاء المجالس المحلية متناولاً خصوصية الجزيرة في شتى المجالات الخدمية والثقافية والرياضية والاقتصادية معلناً التزام المجلس المحلي بالقوانين واللوائح والعمل على مراجعة الأوامر المحلية وتعديلها ووضع الأوامر اللازمة لخدمة إنسان المحلية، كاشفاً عن قيام جسم تنسيقي لكل المجالس المحلية لضمان تحقيق ممارسة تشريعية مثلى تمكن من دفع التنمية بالولاية ..

ولفت الأستاذ عبد الله بابكر رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الجزيرة بالمجلس الوطني للشفافية والشورى الواسعة التي تمت في اختيار نواب المجالس المحلية بالولاية وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنزول للمواطنين وتلمس قضاياهم الأساسية لتحقيق الاستقرار في الخدمات والأداء التنفيذي، مثمناً إسهامات حكومة الأمل والتحدي في دعم وتطوير الخدمات بالمحلية في مجالات الطرق والكهرباء والمياه وأعلن دعم كتلة نواب الجزيرة بالمجلس الوطني لبرامج حكومة الأمل والتحدي بقيادة د.محمد طاهر ايلا والوقوف سنداً للولاية للوصول للأهداف التنموية المنشودة .