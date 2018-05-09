عبد الرحمن الصادق المهدي: الزراعة تمثل المخرج الإقتصادي للبلاد

الخرطوم 9-5-2018م (سونا) - أكد مساعد رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدى أن الزراعة تمثل المخرج الاقتصادي الوحيد للبلاد ،مشيرا الى ضرورة الأهتمام بالبنى التحتية للزراعة وتوفير التقانات الحديثة .

واطلع سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم مهندس الصادق فضل الله وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات علي سير العمل بوزارة الزراعة ومخرجات الاسبوع الوطني للزراعة والاستعدادات الجارية للموسم الزراعي .

وأكد الوزير ان وزارته تستهدف هذا العام زراعة 45 مليون فدان منها 42 مليون فدان زراعة مطرية و3 ملايين زراعة مروية مشيرا إلى توفير الوقود اللازم عبر التنسيق مع وزارة النفط بجانب التقاوي اللازمة للمزارعين والآليات فضلا عن الاسمدة ووقاية النباتات.

ولفت سيادته لدور الوزارة في زيادة الصادرات واحلال الواردات وسعيها لتغيير التركيبة المحصولية خاصة بالمشروعات المروية وتوطين التقاوي وتقليل تكلفة الانتاج عبر كهربة المشاريع الزراعية.