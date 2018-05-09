والي ولاية شمال كردفان يعقد اجتماعا مع الضباط الإداريين المنقولين للولاية

الأبيض 9-5-2018م(سونا) -

عقد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان بقاعة مجلس وزارء حكومة الولاية، اجتماعاً مع الضباط الإداريين المنقولين إلى الولاية، بحضور الأمين العام للحكومة ومدير ديوان الحكم المحلي ومدير ديوان شؤون الخدمة العامة بالولاية .

وعبر والي الولاية عن ترحيبه بالضباط الإداريين الذين انضمو لمنظومة الولاية، مؤكدا أنهم سيشكلون إضافة جديدة للولاية ودفعة قوية للحكم المحلي، وقال إن وصولهم تزامن مغ إجازة قانون الحكم المحلي الجديد للولاية ، وأشار هارون إلى الميزه التي تتمتع بها الولاية في اتخاذ نهج النماء والتطور من خلال نفير نهضة الولاية الذي يشكل العمل التشاركي وإنفاذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية، وأوضح أن الولاية دخلت المرحلة الثانية لنفير التنمية المستدامة وفق معطليات تحريك قوة الإنتاج والحداثة في المشروعات المختلفة والتنمية الاجتماعية وكيفية تقوية المجتمعات، كما أشار إلى التحدي الكبير في توطين إدارة التغيير وتبنيه للقضايا المختلفة، وقال هارون إن وصول الضباط يسهم في تبادل التجارب والخبرات التي تثري تجربة الحكم المحلي للولاية. هذا وسوف تتواصل اجتماعات والي الولاية مغ الضباط الإداريين يوم غد الخميس لطرح عدد من القضايا التي تشكل بداية لعملهم بالولاية.