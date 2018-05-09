مكتب سلام دارفور يحتفل بتخريج الدفعة الخامسة تأهيلية ضمن الترتيبات الأمنية

الخرطوم 9-5-2018م( سونا)- احتفل مكتب سلام دارفور بنادي الضباط بالخرطوم اليوم بمناسبة تخريج 102 ضباطا من الدفعة الخامسة تأهيلية للمجموعات المختلفة الذين تدربوا بمعهد المشاة بجبيت بولاية البحر الاحمر وذلك في اطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور .

و قال الاستاذ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور في تصريح لسونا ان مكتب سلام دارفور عبر المفوضيات الست على استعداد تام لتنفيذ كل البنود الموقعة في وثيقة الدوحة لسلام دارفور كما أن الوثيقة ستظل هي الآلية الوحيدة للتنفيذ و متابعة بنود الاتفاقية سواء علي الذين وقعوا أو الذين يأتون عبر وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

ونوه مجدي أن ضباط هذه الدفعة سيكونون رموزا و إضافة حقيقية داخل القوات المسلحة وامتدح جهود دولة قطر في استضافتها و رعايتها لاتفاق سلام دارفور الذي خرجت منها بوثيقة سلام دارفور مؤكدا أنها أفضل وثيقة لتميزها وارتباطها باصحاب المصلحة .

من جانبه أكد الفريق ركن شمس الدين كباشي نائب رئيس الأركان برية تدريب التزام القوات المسلحة بانفاذ كل ما يلي القوات المسلحة من بنود الاتفاقية و بكل ما يتم الاتفاق عليها ووجه الدعوة لحاملي السلاح الانضمام إلى العملية السلمية و المشاركه في التنمية و حيا دولة قطر حكومة و شعبا علي رعايتها لاتفاق سلام دارفور كما هنأ الدفعة المتخرجة من الضباط ووجههم بالانخراط في صفوف القوات المسلحة في ولايات السودان المختلفة