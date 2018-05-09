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أخبار محلية - سياسية

وزير الدفاع يثمن الأدوار التي يضطلع بها مجلس السلم والأمن الأفريقي ومساهماته في حل النزاعات في القارة

التاريخ : 09-05-2018 - 04:33:00 مساءً
الخرطوم 9 - 5 - 2018 م ( سونا ) - ثمن الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع الأدوار التي يضطلع بها مجلس السلم والأمن الأفريقي ومساهماته في حل النزاعات في الدول الأفريقية ، جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم السفيرة هوب قيساتورا سفيرة دولة رواندا ، رئيس الدورة الحالية للمجلس ، والسادة أعضاء المجلس .
قدم السيد وزير الدفاع شرحاً للجهود التي يبذلها السودان لتحقيق السلام في البلاد عبر الحوار الوطني بين كافة القوى السياسية ، إضافة إلى المفاوضات مع المجموعات المسلحة لخلق حالة من التوافق الوطني تؤدي إلى سلام دائم بالسودان ، كما قدم تنويراً لمجلس السلم و الامن الافريقي عن مجمل الأحوال الأمنية في السودان مؤكداً استتباب الأحوال الأمنية بالبلاد ، خاصة ولايات دارفور التي تشهد حالة من الاستقرار والأمن بفضل نجاح خطة جمع السلاح ، والجهود التي تبذل من قبل الولاة والسلطات المحلية عبر برامج العودة الطوعية وإشاعة روح السلام ، كما أستعرض جهود السودان في تحقيق الأمن والسلم في القارة ومحاربة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود .
من جانبها قدمت السفيرة هوب قيساتورا رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي شكرها بإسم المجلس للسيد وزير الدفاع ، وعبَّرت عن إمتنانها وأعضاء المجلس للمساعدات والخدمات التي قدمت لهم ، الأمر الذي أسهم في إنجاح زيارتهم لولايات دارفور .
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج راتب ومنتظم لمجلس السلم والأمن الأفريقي للوقوف ميدانياً على الأوضاع بدارفور ، والإطلاع على نشاط بعثة اليوناميد ، وتكتسب هذه الزيارة أهميتها من توقيتها الذي يأتي قبيل التجديد لبعثة اليوناميد في يوليو القادم ، وعقب تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من خطة إعادة تشكيل بعثة اليوناميد وتخفيض مكوناتها ، وعلى أعتاب دخول المرحلة الثالثة .


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