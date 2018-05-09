خبراء بمجلس نزع السلاح يدعون لمواصلة الاتصالات بالمانحين لدعم برامج DDR

الخرطوم 9-5-2018م (سونا) - دعت لجنة الخبراء بالمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لمواصلة الاتصالات بالمانحين لدعم برنامج مفوضية نزع السلاح في جميع ولايات السودان .

وامتدحت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء عثمان ضحوي عضو المجلس، جهود بعض الدول المانحة التي ظلت تواصل تقديم الدعم للمفوضية ولبرنامج الأمن واستقرار المجتمع في بعض ولايات البلاد مما انعكس إيجاباً على استقرار المجتمعات وتسريح وإدماج عدد من المقاتلين .

وقدم نائب المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج اللواء عبد العزيز عبد الرحمن تقريراً عن ما حققته المفوضية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا أن المفوضية مضت في العديد من الفعاليات والمناشط في صعيد استقطاب وتقوية التعاون مع المانحين والشركاء وإعادة الإدماج بولايات دارفور والاتفاق مع وكالة التنمية والتعاون الإيطالية على إنفاذ مشروعات الاستقرار وأمن المجتمع بولاية شمال دارفور وشرق السودان .

وقال إن الجهود مستمرة مع ديوان الزكاة لإعادة الإدماج في القطاع الأوسط واختيار المنظمات الوطنية المنفذة لإعادة إدماج 1400 مسرح بولايات دارفور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من دولة قطر في إطار استراتيجية دارفور للتنمية وتسريح 900 في معسكر جنوب دارفور لمتبقي منسوبي الحركات المسلحة والقوات المسلحة والدفاع الشعبي بدعم وطني ويوناميد وبرنامج الغذاء العالمي، وإدماج 135 مسرحا بولاية كسلا بدعم إيطالي .

واستمع الاجتماع إلى تنوير حول لقاء رئيس المجلس بالسفير الإيطالي وتنوير حول نشاط اللجنة العليا لاستقطاب الدعم واللجان الفرعية إضافة إلى الترتيب لعقد اجتماع المجلس الذي تقرر له الأسبوع الثالث من يوليو القادم، إضافة إلى تقرير حول إنجاز اللجنة المكلفة بإعداد دراسة حول معالجة أوضاع العاملين بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج .

وتناول الأمين العام للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اللواء عثمان نوري الجهود التي بذلت في سبيل توصيات مقررات الاجتماع السابق والمعوقات التي واجهت التنفيذ، مشيراً إلى ان الجهود متواصلة لمعالجة بعض المشاكل التي لم تنفذ من تلك التوصيات .