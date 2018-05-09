رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر يصل البلاد

الخرطوم 9-5-2028 (سونا) -

وصل البلاد ظهر اليوم سعادة مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التميز بدولة قطر على رأس وفد قضائي رفيع المستوى من دولة قطر.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ونوابه وعدد من قضاة المحكمة العليا ورؤساء الإدارات بالسلطة القضائية وراشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان .

وتأتي الزيارة في اطار تبادل الزيارات لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر إن العلاقات بين البلدين علاقات ازلية وراسخة، الامر الذي يدفع مسيرة التعاون القضائي.

من جانبه رحب رئيس القضاء بنظيره القطري والوفد المرافق له. واكد على ضرورة استدامة التعاون بين البلدين واضاف أن هذه الزيارة تعزز وتدعم تعاون البلدين فيما يتعلق بتبادل الخبرات ونقل التجارب في مجال التدريب القضائي والقانوني .

