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أخبار محلية - سياسية
إيداع مشروع قانون القياس والمعايرة منضدة البرلمان
التاريخ :
09-05-2018 - 05:09:00 مساءً
الخرطوم 9-5-2018 (سونا) - أودع الأستاذ أحمد سعد عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء منضدة المجلس الوطني في جلسته، اليوم، برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس، أودع مشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م والذي تمت إحالته إلى اللجنة المختصة.
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