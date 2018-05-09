رئاسة الجمهورية تبحث تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات

الخرطوم 9-5-2018م (سونا) رأس نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، بالقصر الجمهوري، اليوم، الاجتماع التنسيقي لخدمات الاتصالات والانترنت، بحضور وزيرة الاتصالات ومديري شركات الاتصال بالبلاد وممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وأوضح كاظم زين العابدين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الإفريقية في تصريحات صحفية أن الاجتماع بحث سبل تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات لمواكبة المواصفات العالمية ومنافسة الشركات الكبرى العالمية في مجال الاتصالات.

وأضاف كاظم أن الاجتماع تناول وضع دراسة للربط القاري بين السودان وتشاد والنيجر والجزائر حتى أوروبا ليكون السودان معبرا دوليا في هذا المجال.