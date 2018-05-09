بكري يترأس إجتماع المجلس الأعلي للحج والعمرة

الخرطوم في 9-5-2018 سونا)-

رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم اجتماع المجلس الأعلى للحج والعمرة وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بروفيسور سمية أبوكشوة ود. ابوبكر عثمان وزير الارشاد والأوقاف وعدد من ولاة الولايات ووزراء الشؤون الاجتماعية بالولايات.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية التزام الدولة بالمضي قدما في خصخصة خدمات الحج والعمرة تدريجيا موجها بضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة والولايات لتسهيل عمليات واجراءات الحج.

وأوضح وزير الارشاد والاوقاف ان الاجتماع استعرض السياسات والترتيبات العامة لأعمال حج 1439 والتي جاءت وفق الاستراتيجية الكلية للدولة بهدف تعظيم الشعائر الدينية، مبينا ان الاجتماع تطرق لأبرز مخرجات اجتماع مفاوضات حج 1439 التي تمت بين وزير الحج السعودي ووزير الارشاد والاوقاف بالمملكة العربية السعودية مؤخرا والتي من خلالها تم الاتفاق علي أسس وترتيبات حجاج السودان للعام 1439 هجرية وتحديد حصة السودان بعدد 32 ألف حاج فضلا عن التوقيع على الاتفاقيات مع المؤسسات الأهلية والرسمية العاملة في مجال الحج بالسعودية

واضاف ان الاجتماع تطرق أيضا الى موجهات أعمال حزم الخدمات ومعايير اختيار أعضاء البعثة وأمراء الأفواج التي ارتكزت علي الكفاءة والخبرة والتجرد والعمل باخلاص لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

