رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني يتفقد النازحين العائدين بولاية شمال دارفور

الفاشر 9ــ5ــ2018م (سونا) - تفقد رئيس لجنة الامن والدفاع نائب دائرة محلية السريف بالمجلس الوطني اللواء ركن (م)الهادي آدم حامد يرافقه معتمد محلية السريف بولاية شمال دارفور محمد إسماعيل آدم واعضاء لجنة امن المحلية وقيادات والإدارات الاهلية والفعاليات تفقدوا اليوم النازحين العائدين طواعية الى منطقة نقدية التابعة للمحلية .

ورحب رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني بالنازحين العائدين الى منطقتهم الاصلية ،مؤكدا أن التوجه الكلي للدولة تجاه دارفور هو دعم جهود العودة الطوعية وتوفير المقومات الاساسية التى تمكن العائدين من الاستقرار بمناطقهم واعادة تعميرها ،داعيا المواطنين الي المحافظة علي وحدة الصف ورتق النسيج الإجتماعي بين كافة مكونات مجتمعاتهم ، ووعد اللواء حامد ببذل اقصى الجهود من اجل توفير الخدمات اللازمة للمنطقة خاصة في مجالات المياه والتعليم والصحة.

فيما جدد معتمد السريف خلال مخاطبته العائدين عزم محليته وجديتها في دعم العودة الطوعية للنازحين والعمل من اجل تنمية وتطوير المحلية في المجالات كافة .