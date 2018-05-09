توقيع اتفاق بين السودان والصين في مجال الملكية الفكرية

الخرطوم 9 - 5 - 2018 (سونا) -

تم اليوم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين إدارة المسجل العام للملكية الفكرية بوزارة العدل ومكتب الدولة للملكية الفكرية لجمهورية الصين الشعبية بحضور وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل و مولانا أحمد عباس الرزم وكيل الوزارة.

و وقع نيابة عن الجانب السوداني المسجل العام للملكية الفكرية مولانا/ عادل هلال فيما وقع نيابة عن الجانب الصيني نائب مفوض مكتب الدولة للملكية الفكرية رئيس الوفد د.هي زمون.

من جانبه أشاد وزير العدل ،عقب مراسم التوقيع اليوم ببرج وزارة العدل، بالتعاون في المجال العدلي بين السودان والصين وأبان أن التوقيع على مذكرة التفاهم سيعود بالمنفعة للجانبين في العديد من المجالات، مشيدا بالعلاقة الراسخة بين السودان والصين، متمنيا أن يكون هذا التوقيع فرصة لفتح نوافذ أخرى للتعاون بين البلدين.

فيما ثمن رئيس الوفد الصيني التعاون بين السودان والصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا و المجالات الاقتصادية والاجتماعية مما يشكل قاعدة صلبة للتعاون في مجال الملكية الفكرية مضيفا أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين سيوفر العديد من الفرص لتطوير وتعزيز التعاون في المستقبل خاصة في مجال التدريب والموارد البشرية وتبادل الخبرات.

من جانبه أشاد مولانا هلال بالشراكة الإستراتيجية بين جمهورية السودان و جمهورية الصين الشعبية، مضيفا ان التوقيع يشكل امتدادا للعلاقة الراسخة بين البلدين وقال ان التوقيع يصب في مصلحة تبادل الخبرات بين البلدين بجانب تقديم العون الفني في مجال الملكية الفكرية والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا الجانب خاصة وان السودان يستهدف حماية المؤشرات الجغرافية السودانية، مؤكدا اهمية الاستفادة من الجانب الصيني في هذا المجال لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد مولانا هلال أن الملكية الفكرية اداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبينا أن المذكرة اشتملت على العديد من الجوانب من بينها بناء القدرات للعاملين في مجال الملكية الفكرية وتبادل الخبرات وقاعدة البيانات بين الجانبين، مشيرا إلى إلتزام الحكومة الصينية بتمويل و رعاية ثلاث منح سنوية لنيل درجة الماجستير في مجال الملكية الفكرية من الجامعات الصينية العريقة.

