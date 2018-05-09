إنعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وتركيا

الخرطوم 9-5-2028 (سونا) -

تستضيف الخرطوم يوم غد الخميس ، اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وتركيا ، حيث يرأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم، فيما يرأس الجانب التركي، وكيل وزارة الخارجية التركي،أوميت يلجين.

وسيبحث الجانبان العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في مقدمتها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وآفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، الجوانب التنموية والفنية، مجالات التعليم والثقافة، التعاون في المجال القنصلي بجانب التعاون والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين في القضايا الاقليمية والدولية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين .

