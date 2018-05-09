النائب الأول لرئيس الجمهورية يتلقى تعازي إفريقيا الوسطى في شهيد الواجب صالح أبوهنية

الخرطوم 9-5-2018 (سونا)

تلقى النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح تعازي إفريقيا الوسطى حكومة وشعبا في شهيد السفارة السودانية ببانقي صالح أبوهنية الذي استشهد جراء الإعتداء الآثم الذي تعرض له منزل سفير السودان ببانقي مؤخرا.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء سامليس ماثيو رئيس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى والذي أوضح في تصريحات صحفية أن هذا الحادث قصد به الإساءة للعلاقات بين البلدين، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين الخرطوم وبانقي، مبينا أن زيارته للبلاد تأتي بغرض تقديم واجب العزاء في الفقيد

وقال إنه تم تكليفه رسميا من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطي لتقديم التعازي الحارة لشعب السودان وللمشير عمر البشير رئيس الجمهورية وأضاف هذا الحادث لن يؤثر على مسيرة العلاقات بين البلدين.

واوضح أنه اقترح خلال اللقاء إرسال بعثة من الشرطة القضائية السودانية للعمل مع نظيرتها في إفريقيا الوسطى لتقصي الحقائق حول هذا الحادث المؤسف. وأشار رئيس وزراء إفريقيا الوسطى الى مواقف السودان الداعمة لجمهورية إفريقيا الوسطى في المحافل الإقليمية والدولية.

