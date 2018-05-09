حسبو يشرف انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد القياديات العربيات غدا

الخرطوم 9-5-2018م (سونا) - يشرف الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية صباح غدا الخميس بقاعة الصداقة الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لاتحاد القياديات العربيات التي سيشرفها أيضاً ممثل للامين العام لجامعة الدول العربية.

واكدت الدكتورة بدرية سليمان عباس نائب رئيس المجلس الوطني رئيس الاتحاد المكلف أن الجمعية العمومية ستعقد جلسات إجرائية لانتخاب الأمين العام وإجازة النظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد والعاملين في الأمانة العامة ولائحة الإجراءات المالية للاتحاد وانتخاب رؤساء اللجان المتخصصة واستكمال مجلس الإدارة.

وأضافت الاستاذة بدرية أن الجمعية العمومية ستختتم أعمالها يوم الجمعة القادم بتشريف الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، موضحة أن الاتحاد سيكرم عددا من القياديات العربيات الرائدات.

