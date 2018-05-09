وزير الخارجية بالانابة يلتقي بوفد مجلس السلم والأمن الإفريقي

الخرطوم 9-5-2018م (سونا) - التقى وزير الخارجية بالانابة السفير محمد عبد الله إدريس اليوم، بوفد مجلس السلم و الأمن الافريقي برئاسة سفيرة رواندا بالاتحاد الافريقي السيدة هوب جاستورا، وذلك في ختام زيارته للسودان والتي استغرقت اربعة ايام.

وثمن السفير دعم الاتحاد الافريقي لعملية السلام في دارفور، مستعرضا التطورات الايجابية التي يشهدها الاقليم، مؤكدا موقف السودان الثابت تجاه الوحدة الافريقية وضرورة العمل الجماعي.

من جانبها شكرت السيدة هوب جاستورا الحكومة السودانية على حسن التنظيم والاعداد للزيارة مؤكدة تحسن الأوضاع الأمنية و الانسانية منذ زيارتها الاخيرة للسودان في العام الماضي.





