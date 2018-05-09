البشير: الاعتداء الآثم على موظف السفارة السودانية ببانقي محزن ولن يؤثر في علاقات البلدين

الخرطوم 9-5-2018 (سونا)-اكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن الاعتداء الآثم على موظف السفارة السودانية في افريقيا الوسطى بانقي محزن و لكنه لا يؤثر في العلاقات الثنائية بين السودان وأفريقيا الوسطى مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم ببيت الضيافة بالخرطوم رئيس وزراء افريقيا الوسطى سامليس ماثيو الذي أوضح في تصريح صحفي بأنه حضر الى السودان لتقديم واجب العزاء لشعب و حكومة السودان في استشهاد موظف السفارة السودانية ببانقي و قال إن افريقيا الوسطى تدين بشدة الحادث .

و قال ماثيو أنه أكد لرئيس الجمهورية والنائب الأول للرئيس أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمعرفة الحقيقة و التحري حول ما تم مشيرا إلى أنه طلب من القيادة في السودان ارسال بعثه قضائية للتحري و كشف الملابسات فيما حدث

و من جانبه قال السفير محمد عبدالله ادريس وزير الدولة بوزارة الخارجية أن رئيس الجمهورية رحب بوفد افريقيا الوسطى برئاسة رئيس الوزراء ووزير خارجيته و مستشار رئيس افريقيا الوسطى وابان بأنه سيتم تكوين لجنة مشتركة بين البلدين لتقصي الحقائق فيما تم في بانقي .

و قال إن رئيس الجمهورية حمل رئيس مجلس وزراء افريقيا الوسطى تحياته لرئيس افريقيا الوسطى.

