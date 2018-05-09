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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يمتدح جهود اتحاد العمال في توفير قوت العاملين

التاريخ : 09-05-2018 - 10:46:00 مساءً
الخرطوم 9-5-2018 م(سونا)-امتدح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير جهود اتحاد العمال في الاستقرار الكبير الذي احدثه والمعالجات التي اتخذها في توفير قوت العام و المحفظه القومية و توفير سلة قوت العاملين بالدولة .
جاء ذلك خلال لقائه اليوم ببيت الضيافة المهندس يوسف علي عبدالكريم رئيس اتحاد العمال الذي أوضح في تصريح صحفي ان اللقاء تناول عدداً من القضايا أهمها مسألة الأجور و دعم المؤسسات الاقتصادية لاتحاد العمال خاصة مشاريع العمال الإنتاجية كما تطرق اللقاء للدبلوماسية الشعبية للحركة النقابية .
و قال يوسف أن رئيس الجمهورية وعد بأن كل القضايا ستجد طريقها إلي الحل كما وجه سيادته الجهات المعنية الوقوف مع الحركة النقابية و مؤسساتها الاقتصادية.
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