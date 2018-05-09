رئيس الجمهورية يمتدح جهود اتحاد العمال في توفير قوت العاملين

الخرطوم 9-5-2018 م(سونا)-امتدح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير جهود اتحاد العمال في الاستقرار الكبير الذي احدثه والمعالجات التي اتخذها في توفير قوت العام و المحفظه القومية و توفير سلة قوت العاملين بالدولة .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم ببيت الضيافة المهندس يوسف علي عبدالكريم رئيس اتحاد العمال الذي أوضح في تصريح صحفي ان اللقاء تناول عدداً من القضايا أهمها مسألة الأجور و دعم المؤسسات الاقتصادية لاتحاد العمال خاصة مشاريع العمال الإنتاجية كما تطرق اللقاء للدبلوماسية الشعبية للحركة النقابية .

و قال يوسف أن رئيس الجمهورية وعد بأن كل القضايا ستجد طريقها إلي الحل كما وجه سيادته الجهات المعنية الوقوف مع الحركة النقابية و مؤسساتها الاقتصادية.

