والي جنوب كردفان يؤكد دعم الإدارة الأهلية لحفظ الأمن والإستقرلر ورتق النسيج الإجتماعي

القوز 10-5-2018م ( سونا) - أكد دكتور عيسى آدم أبكر والي ولاية جنوب كردفان دور الإدارة الأهلية في ربط النسيج الاجتماعي وإحلال التعايش السلمي والسلام الداخلي، مؤكدا دعمه للإدارة الأهلية للقيام بدورها كاملا في حفظ الأمن والاستقرار والسلام و رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وتقوية العلاقات وإعادة التحالفات القديمة.

جاء ذلك لدى مخاطبته أمس حفل تأبين العمدة حماد موسى أبوهم عمدة عمودية دار شلنقو التابعة لإمارة الحوازمة وتنصيب العمدة مالك دراس أبوهم خلفا له.

وعدد الوالي مآثر الفقيد العملية والتشريعية والسياسية والاجتماعية والإيجابية تجاه الإدارة الأهلية بسطا للوحدة والإلفة والمحبة بين القبائل النوبية والعربية ودعما للأمن والاستقرار والتعايش بالولاية.

وتبرع بمبلغ خمسين ألف جنيه لجديدة حاشي كنونة زوجة فقيد العمودية.

من جانبه ترحم معتمد محلية القوز المكي إسماعيل قادم علي روح الفقيد، مشيرا إلى أنه كان يمثل العمود الفقري لعموديته وأن خلفه لا يقل بأية حال عن سلفه لواحدة من أكبر العموديات على مستوى المحلية ، مؤكدا سعي سلطات محليته لتمكين الإدارة الأهلية للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة .

من ناحيته تعهد العمدة مالك دراس أبوهم في كلمته بالسير على خطى سلفه في خدمة العمودية والمحافظة على التحالفات التي تربطهم بعدد من القبائل النوبية بالمناطق المجاورة دعما للاستقرار وإسناد عملية السلام .

وقال إنه ضد دعاة الفتنة والفرقة والشتات، داعيا أفراد قبيلته إلى التماسك والتعاضد والمحافظة على الموروثات والقيم تجاه القضايا الوطنية وعرف الإدارة الأهلية وقيادة المبادرات الإيجابية مع الحركة الشعبية شمال تحقيقا للتواصل الأهلي والسلام الاجتماعي وربط النسيج والتعايش السلمي .

ووجه إدارة المياه بالولاية بحفر بئر في منطقة السنجكاية بمحلية القوز لحل مشكلة المياه التي تعاني منها المنطقة .

كما وجه وزارتي الصحة والتربية بعمل مسوحات ميدانية ودراسات عملية لحاجة المنطقة لقيام مركز صحي ومدرستين ثانويتين للبنين والبنات بها وقال إن مطالب أهل المنطقة تعتبر خارطة طريق لحكومته وأنها تدخل ضمن خطته لهذا العام.

وكان ممثل المنطقة حسن علي رئيس لجنة التنمية والخدمات قد تقدم بعدد من الاحتياجات التي تهم أهل المنطقة من المياه للإنسان والحيوان وقيام مدرستين ثانويتين للبنين والبنات وصيانة وإعادة تأهيل المدرسة الأساسية وإنشاء مستشفى ريفي أو مركز صحي والمطالبة بوحدة إدارية للمنطقة .

وعلى صعيد ذي صلة افتتح الوالي دار الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالدبيبات والمشاركة في زواج البركة الثاني للاتحاد لخمس وعشرين زيجة وتوزيع عدد من وسائل الإنتاج ضمن مشروع الأمان الشامل الذي تنفذه وزارة الرعاية والشؤون الاجتماعية الولائية .

