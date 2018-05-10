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أخبار محلية - سياسية

مباحثات قضائية بين السودان وقطر

التاريخ : 10-05-2018 - 11:01:00 صباحاً
الخرطوم 10-5-2018م (سونا) - انعقدت صباح اليوم بمباني السلطة القضائية جلسة مباحثات بين السلطة القضائية والمجلس الاعلى للقضاء في دولة قطر.
وترأس الجانب السوداني مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بينما ترأس الجانب القطري معالي القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في دولة قطر بحضور نائبي رئيس القضاء والوفد القطري المرافق.
وقال مولانا خالد حمزة الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية في تصريح صحفي عقب المباحثات إن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها تبادل الخبرات ورفع التعاون القضائي والتدريب المهني والتي من شأنها أن تدفع عجلة العمل القضائي بين البلدين الي الامام.
وأشار مولانا خالد الى أنه سيتم خلال الزيارة توقيع توأمة بين السودان ودولة قطر على مستوى المحكمة العليا في السودان ومحكمة التمييز في قطر، معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة لها ما بعدها في دفع وتطوير العلاقات القضائية الأزلية بين البلدين.
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