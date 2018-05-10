والي البحر الاحمر : لن نصبر على ممارسات الاحتلال ضد مواطني مثلث حلايب

اوسيف 10- 5-2018م(سونا) - أكد والي ولاية البحر الاحمر الاستاذ علي احمد حامد لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد اليوم بمدينة اوسيف حاضرة محلية حلايب ، إن حكومة الولاية ( لن تصبر على ممارسات الاحتلال ضد مواطني مثلث حلايب في اديس و فورتين وعدد من المناطق ) . واشار الوالى الى أن تجاوزات الاحتلال تعدت خط 22 جنوبا مؤكدا أنها غير مقبولة وستعقد الموقف

والملف الذي تتولاه رئاسة الجمهورية معاهدا مواطني المثلث بأن حكومة الولاية ستكون بجانبهم دوما وستدافع عن قضياهم .

وأكد الوالي الثقة في رئاسة الجمهورية بانها ستعالج ملف حلايب بكل قوة وحسم مؤكدا التزامهم بتوجيهات رئاسة الجمهورية فيما يخص هذا الملف .

وناشد الحكومة المصرية بضرورة إنهاء الاحتلال حتى لا يولد شوائب في العلاقات التاريخية بين البلدين واكد على استمرار دعم ومساعدة المواطن في مثلث حلايب في معاشه وتعليمه وتوفير الخدمات اللازمة مشيرا الى ان المواطنين في المثلث المحتل هم شركاء لهم .

واضاف ان حكومة الولاية تعول على الشباب في الانتاج لتنمية المحلية .

واوضح الوالي وقوف الولاية على المشاريع التعليمية والصحية ومشاريع توفير المياة مؤكدا أن تنفيذ المشاريع واجب على حكومة الولاية وحق يقدم الى مواطن المحلية .

واضاف ان هذه المشاريع ستتبعها مشاريع اخرى للشباب في مجال صيد الاسماك وفي مناشط اخرى .

تجدر الاشارة الي ان زيارة الوالي تأتي في إطار برنامج الطواف علي المحليات لتفقد أحوال المواطنين وتلمس قضاياهم وتفقد قضايا التنمية والخدمات وافتتاح العديد من المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والقطاع الدعوي، الي جانب تسليم المشروعات الانتاجية للمستفيدين التي شملت قوارب الصيد، ومواتر النقل، ثلاجات الاسر المنتجة، بالاضافة الى توزيع الف جوال ذرة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لتخفيف الاعباء المعيشية وتحسين معاش الناس.

الي ذلك شهد الوالي والوفد المرافق مراسم عقد قران مائة زيجة جماعية في مشروع زواج البركة الاول الذي تنفذه المحلية بالتعاون مع الصندوق الخيري لمساعدة الشباب علي الزواج، كما شهد مراسم تخريج عدد {74} دراسة في كلية تنمية المجتمع.

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