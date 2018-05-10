د فيصل حسن يوجه بالاهتمام بقضايا العودة الطوعية بولاية وسط دارفور

الخرطوم 10-5-2018م(سونا) - وجه د. فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية بالاهتمام بقضايا العودة الطوعية بولاية وسط دارفور والاستمرار في عملية جمع السلاح لتعزيز الاستقرار والسلام بالولاية .

واطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي الولاية الشرتاي جعفر عبد الحكم ،على مجمل الأوضاع بالولاية وقضايا الحكم والإدارة فيما يتعلق بالمجالس التشريعية التي تم تكوينها مؤخرا وفقا لمخرجات الحوار الوطني .

وأوضح الوالي في تصريحات صحفية أن اللقاء ركز على الأوضاع الأمنية وفعاليات مئوية السلطان علي دينار وإعلان زالنجي عاصمة للثقافة للعام 2018م .

وأضاف الوالي أن مساعد رئيس الجمهورية سيشهد خلال زيارته للولاية دورة تدريب أعضاء المجالس التشريعية الجدد ومؤتمر عام المرأة السودانية ودورة الأئمة والدعاة التي ستقام خلال الفترة المقبلة .

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