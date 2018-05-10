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أخبار محلية - سياسية

معتمد حلايب يخاطب اللقاء الجماهيرى بمديتة أوسيف بمحلية حلايب

التاريخ : 10-05-2018 - 12:11:00 مساءً
أوسيف 10-5-2018 (سونا ) - أكد عثمان أحمد عثمان معتمد محلية حلايب لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمدينة أوسيف حاضرة محلية حلايب ، أهمية المشاريع التي تمت بالمحلية خاصة مشروع توفير المياه ، داعيا إلى ضرورة تجديد وتشغيل ميناء أوسيف لزيادة فرص العمل لمواطني المحلية والاستفادة من شاطيء البحر الأحمر .
وأكد المعتمد سودانية مثلث حلايب وتمسكهم به وعدم التفريط في أي جزء من أراضيهم .
من جانبه، أكد الأستاذ عمر أوشيك رئيس المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر أن اللقاء الجماهيري اليوم بمحلية حلايب عكس توافق مواطني المحلية مع حكومة الولاية ، مؤكدا أهمية المشاريع التي نفذت بالمحلية خاصة مشروع الطاقة الشمسية مشيرا إلى اهتمام الولاية بالريف و تنميته.
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