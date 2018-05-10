تشريعي شرق دارفور يجيز تقرير أداء الثقافة والإعلام للربع الأول من العام 2018م

الضعين 10-5-2018م(سونا)- أجاز المجلس التشريعي بولاية شرق دارفور في جلسته ظهر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأستاذ فيصل حسن تقرير أداء وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الذي قدمه الأستاذ عبدالرحمن سالم فضيل وزير الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية للربع الأخير من عام 2017 والربع الأول من العام الحالي 2018م.

وأكد رئيس المجلس الأستاذ فيصل أحمد النور أن المجلس ظل يتابع أداء الجهاز التنفيذي لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية بالولاية بجانب الاهتمام بقضايا ومعاش المواطنين مشيراً إلى دور وزارة الثقافة والإعلام والسياحة باعتبارها وزارة سيادية وخدمية تهتم بالجانب الثقافي والاجتماعي والإعلامي وهي لسان الحكومة.

من جانبه، أعرب وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ عبد الرحمن سالم فضيل عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي الذين قدموا الملاحظات الهامة بشأن خطة الوزارة والسعي إلى تحسين الأداء الإعلامي والثقافي والاجتماعي لمكونات المجتمع المحلي .

وأكد أن وزارته وضعت خطة للقيام بتنفيذ مسح شامل في جانب مشروعات السياحة في الولاية بدءاً بمشروع سبدو السياحي وغزالة جاوزت ومهاجرية وملوي ووادي رميلي بمنطقة أم الخيرات .

وقال إن الوزارة تستصحب التوصيات والآراء من أعضاء المجلس التشريعي والعمل بها في تنفيذ المشروعات الطموحة التي تخدم وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية .

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