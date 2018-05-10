انعقاد الدورة الرابعة للمجلس العام للهيئة النقابية لعمال المياه والبناء بالسودان بسنار..

سنار 10-5-2018م( سونا)- بمشاركة واسعة من ولايات السودان انعقدت الدورة الرابعة للمجلس العام للهيئة النقابية لعمال المياه والبناء بقاعة سي تي سي بمدينة سنار، بتشريف المهندس عبدالعظيم فضل الله وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ممثل والي سنار والمهندس عبدالرحمن حاج الصافي رئيس النقابة العامة لعمال المياه والبناء بالسودان والأستاذ حبيب الله يعقوب معتمد سنار ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال ولاية سنار . وتأتي هذه الدورة الرابعة للمجلس بغرض مناقشة قضايا العاملين ومعاشهم واستحقاقاتهم إلى جانب قضايا المياه بالسودان .

ممثل والي سنار ثمن مجهودات الحركة النقابية بالسودان مشيرا إلى دورها في الاهتمام بقضايا العاملين وغرس قيم الوطنية وسط العمال والعمل من أجل مناصرة قضايا الوطن والوقوف معه في الشدة والرخاء .

رئيس الهيئة النقابية لعمال المياه والبناء بالسودان أكد دور عمال ولاية سنار الطليعي للمبادرات التي يقوم بها من أجل تخفيف المعاناة لدى العاملين لافتاً إلى أن التحديات الماثلة التي تواجه العمال من غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف العلاج جعلته يعمل على وضع الحلول من توفير قوت العاملين وتمليك مشاريع إعاشية فضلا عن متابعة متأخرات حقوق العاملين وفوائد ما بعد الخدمة والمعاشات .

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة لمياه الشرب بسنار إن دورة الانعقاد الرابعة للمجلس سوف تنعكس مخرجاتها عملا مترجما على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بمعاش العاملين وقضايا المياه مؤكدا أن عمال المياه والبناء على قدر كبير من المسؤولية في تقدير الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

