حسبو محمد عبدالرحمن : نبارك ونؤيد اتفاقية المقر بين السودان واتحاد قيادات المرأة العربية

الخرطوم في 10 -5 -2018 م ( سونا) - أعلن الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية تأييد ومباركة السودان لاتفاقية المقر بين اتحاد قيادات المرأة العربية ووزارة الخارجية معبراً عن فخره واعتزازه باختيار السودان مقراً للاتحاد مبيناً دعم السودان اللامحدود لقيام الاتحاد مؤكدا دوره المهم والحيوي في تحقيق الوحدة العربية وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك.

وقال حسبو لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية للاجتماع التكميلي للجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد قيادات المرأة العربية بقاعة الصداقة إن المرأة العربية هي أساس المجتمع موضحاً أن المرأة السودانية اقتحمت مجالات العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وأنها أصبحت رئيسة حزب سياسي وقيادية في الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية ونائبة في البرلمان السوداني وأن سياسات الحكومة تصب في تمكين المرأة السودانية في شتى المجالات.

وأوضح نائب رئيس الجمهورية تطلعهم لوضع رؤيا إستراتيجية لاتحاد قيادات المرأة العربية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب في المجتمعات العربية وتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

وعلى صعيد متصل عبرت الأستاذة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني رئيس اتحاد قيادات المرأة العربية عن شكر الاتحاد للسودان لتخصيصه قطعة أرض معتبرة لمقر الاتحاد واحتضانه كدولة مقر موضحة أن الاتحاد سيعكف على وضع خطط وبرامج تحقق رؤيا مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية وتنفيذها على أرض الواقع بالإضافة لتنفيذ مخرجات القمم العربية بجعل الاتحاد ديناميكي الحركة بعيدا عن الصراعات والنزاعات.

ودعت الأستاذة بدرية سليمان جامعة الدول العربية إلى رعاية أنشطة الاتحاد موضحة أنهم سيبدأون بتقديم المساعدة للمرأة في فلسطين وسوريا واليمن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مؤكدة أن المرأة العربية ظلت موجودة على الدوام في المحافل الرسمية العربية والدولية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان درويش الأمين العام للاتحاد أن 18 دولة عربية ستشارك في أعمال الجمعية العمومية وأن عضوية الاتحاد تبلغ 250 عضواً.

مضيفة أن الاتحاد سيسعى لإصلاح ما تفسده السياسة بين الدول العربية الشقيقة وأنه لا يهدف لتبني قضايا المرأة فقط وإنما قضايا الأمة العربية .

وشكرت الدكتورة حنان درويش حكومة السودان لاستضافتها الاتحاد كدولة مقر وجامعة الدول العربية لدعمها قيامه.

وإنابة عن الوفود العربية المشاركة أكدت الأستاذة مها صالح رئيس فرع الأردن أن المرأة العربية تمتلك من المقدرات والإمكانات ما أهلها لاقتحام كافة المجالات الحيوية في الحياة وقاسمت الرجال المسؤوليات والواجبات وأنها تحتاج للإنصاف مبينة أن الاتحاد سينفتح على محيطه الإقليمي والدولي.

هذا ووقعت وزارة الخارجية السودانية اتفاقية مقر اتحاد قيادات المرأة العربية بالخرطوم حيث وقع إنابة عن الخارجية السفيرة مودة عمر مدير إدارة جامعة الدول العربية ووقع إنابة عن الاتحاد أمينه العام الدكتورة حنان درويش .

وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرم الاتحاد الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية.



