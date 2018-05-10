انعقاد لجنة التشاور السياسي السودانية اليوغنديةالاحد المقبل

الخرطوم 10-5-2018 (سونا) -

تستضيف الخرطوم يوم الأحد القادم ، اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان ويوغندا في دورتها الثالثة، حيث سيرأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم، فيما يرأس الجانب اليوغندي الوكيل الدائم للخارجية اليوغندية السفير باتريك صامويل.

وسيبحث الجانبان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتأتي في مقدمتها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، بالتركيز علي المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية فضلا عن التنسيق في المواقف الإقليمية والدولية ،

كما سيستعرض الجانبان مخرجات زيارة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ليوغندا في نوفمبر الماضي ، وكذلك ستبحث اللجنة التحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والمزمع عقدها بكمبالا في غضون الأشهر القادمة .

