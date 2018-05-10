وكيل الخارجية يلتقي نائب مدير مكتب المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان

الخرطوم 10-5-2018 (سونا) -

التقى وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، بمكتبه اليوم نائب مدير مكتب المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان، السيد أندرو بيرنيت، يرافقه القائم بالأعمال الأميركي بالإنابة السيد إيرفن ماسنقا.

تطرق اللقاء لأوجه التعاون الثنائي بين السودان والولايات المتحدة في المسارات الخمسة السابقة والعمل الجاري حاليا في إطار الإعداد للمرحلة الثانية من الإرتباط البناء.

وأشاد السيد بيرنيت بالتعاون الذي أبداه السودان فيما يختص بالمرحلة الثانية لا سيما المائدة المستديرة حول الحوار بين الأديان وملف كوريا الشمالية وجهوده الإيجابية لدعم إعادة الإستقرار فى جمهورية جنوب السودان.

وشدد السيد الوكيل على اهمية تحقيق تقدم ملموس ينعكس إيجابا على حياة المواطنين مثل إنسياب التحويلات المالية وتذليل العقبات التى لا تزال تعوق التبادل التجارى.



