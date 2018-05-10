وزير الدفاع يشهد حفل تسليم آليات زراعية من المنحة الصينية للدفاع الشعبي

الخرطوم 10 - 5 - 2018 م ( سونا ) - شرف الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع اليوم حفل تسليم المرحلة الأولى من المنحة الصينية المقدمة لقوات الدفاع لدعم مشروعات الاسناد المدني والتي أشتملت علي عدد مقدر من الجرارات والمعدات الزراعية وحفارات المياه والمعدات الثقيلة ، وذلك بحضور سفير الصين لدى السودان , والمنسق العام لقوات الدفاع الشعبي , والفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية , واللواء ركن عبدالعظيم علي الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي , وممثلين عن وزارة المالية وأسرة السفارة الصينية بالخرطوم .

واكد سفير الصين لدى الخرطوم حرص بلاده علي تعزيزالعلاقات الثنائية مع السودان والتي بدأت قبل 59 عاماً وتأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون في كافة المجالات والوقوف معاً في السراء والضراء , معدداً المجالات التي أسهمت فيها الصين دعماً للمجتمع السوداني وقال إن هذه الهدية تعبر بصدق عن مشاعر الأخوة من الشعب الصيني إلي الشعب السوداني .

الفريق الركن عبدالفتاح البرهان تحدث إنابة عن السيد وزير الدفاع شاكراً الحكومة والشعب الصيني علي وقوفهم مع السودان ودعمهم المستمر له وإسهامات الصين في مشروعات التنمية والشراكات الإستراتيجية بين البلدين .

وذكر الدكتور عبدالرحمن موسي المنسق العام للدفاع الشعبي أن هذه المعدات تعتبر المرحلة الأولى من المساعدات الصينية للدفاع الشعبي , والهدف منها دعم القطاعات الإنتاجية وإقامة المشروعات التي تمكن المواطنين من الإستقرار في الولايات الحدودية ومناطق التماس , والاسهام في برامج السلام والتنمية وزيادة الإنتاج , مشيراً إلي تجاربهم الناجحة في عدد من ولايات السودان حيث إقيمت جمعيات تعاونية للمجاهدين أحدثت نقله إجتماعية وإقتصادية أسهمت في تحسين ظروف المواطنين وعززت الأمن والإستقرار في تلك المناطق .

