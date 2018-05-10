حكومة ولاية النيل الأبيض تلتقى وفد إشرافية ابيي

كوستي 10- 5- 2018م ( سونا) - انعقد بقاعة أمانة الحكومة بربك ظهر اليوم الاجتماع المشترك بين حكومة ولاية النيل الابيض برئاسة الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الابيض وإشرافية منطقة ابيي برئاسة المهندس حسن على نمر الرئيس المشترك لإشرافية ابيي، بحضور الأستاذ شريف حسين نائب رئيس المجلس التشريعي بالولاية، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية والقيادات التنفيذية والتشريعية بالولاية .

وأمن الاجتماع على تسيير قافلة التنمية والسلام الاجتماعية للمنطقة؛ بمشاركة حكومة الولاية والقيادات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى عقب عطلة عيد الفطر المبارك، واكد على أهمية البعد القومي للحفاظ على المناطق الحدودية، مشيرا الى أن قضية ابيي تؤكد ضرورة الحفاظ على أمن وتراب الوطن .

وأعلن والي النيل الأبيض عن التزام حكومته بتنفيذ توصيات رئاسة الجمهورية، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات التنمية ودعم السلام بمنطقة ابيي عبر استنفار الجهود المحلية لنهضة وترقية وتطوير المنطقة، وقال كاشا إن الاجتماع أمن على تكوين لجنة للتوأمة بين إدارية ابيي وولاية النيل الابيض لتحقيق مشروع السلام الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية بالمناطق الحدودية .

من جانبه قال المهندس حسن على نمر الرئيس المشترك لإشرافية منطقة ابيي ان زيارتهم للنيل الابيض تأتى فى إطار استعراض مجهودات رئاسة الجمهورية لتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار بمنطقة ابيي والتبصير بمآلات الأبعاد السياسية والأمنية .

وامتدح نمر مساعي حكومة النيل الابيض الرامية لدعم المنطقة وتفاعلها مع القضية من خلال تكوين اللجنة الخاصة بالتوأمة بين ولاية النيل الابيض والإشرافية، بجانب التأمين على تسيير قافلة التنمية والسلام الاجتماعية للمنطقة عقب عيد الفطر المبارك.

