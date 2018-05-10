توقيع اتفاق توامة وتعاون في المجال القضائي بين السودان ودولة قطر

الخرطوم 10-5- 2018 (سونا) - تم اليوم بمباني السلطة القضائية إعلان اتفاق توامة وتعاون بين المحكمة العليا ومحكمة التمييز بدولة قطر. ووقع عن جانب السودان مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء وعن الجانب القطري معالي القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بدولة قطر.

وشمل إعلان الاتفاق الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمحكمتين خاصة انشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها إلى جانب الاهتمام بالحلقات والندوات التخصصية المشتركة وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والدوريات ذات الطابع الإداري.

و نص إعلان الاتفاق على أن تنشئ المحكمتان في البلدين هيئة اشرافية تتكون من رئيس كل من المحكمتين ورئيس المكتب الفني وأحد القضاة بها ومدراء المكاتب التنفيذية فيها كمقررين بالتناوب على أن تكون رئاسة الهيئة بصفة دورية سنويا على أن تبدأ بالسودان اعتبارا من أول يونيو 2018.

ونص الإعلان على إنشاء مجموعات عمل متخصصة في كل محكمة يرأسها من يكلفه رئيس محكمة علي أن تتبادل المحكمتان الرأي والمشورة حول جميع الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهما وكذا حول المؤتمرات والندوات العلمية التي تدعيان للمشاركة فيها وذلك بهدف توحيد الرؤي بينهما.

وشمل الإعلان علي أن تعمل المحكمتان على وضع خطة عمل تنفيذية كل سنتين تتم المصادقة عليها من طرف الهيئة المشرفة.

