البشير يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم 10-5-2018م (سونا) - رأس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري، اليوم، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

واستمع الاجتماع إلى تقرير مرحلي حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني قدمه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ، واستمع إلى تنوير آخر حول ما تم تنفيذه عبر رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بالتعديلات والقوانين .

وأكد د. أحمد بلال وزير الإعلام عضو اللجنة، في تصريحات صحفية أن 43% من مخرجات الحوار الوطني تم تنفيذها بشكل كامل، ويجري التنفيذ جزئيا في 45 % منها، وسيتم تنفيذ الـ12% المتبقية خلال المرحلة القادمة .

وأوضح د. أحمد بلال أن الاجتماع أمن على ضرورة تقديم قانون الانتخابات وقانون مجلس الأحزاب إلى البرلمان عبر مجلس الوزراء لإجازتهما لتشكيل مجلس الأحزاب ومفوضية الانتخابات، وأمن على مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة قومية عليا لابتدار الحوار الدستوري بالتشاور مع المكونات الحزبية والسياسية .



