وزير الخارجية بالإنابة يلتقي سفير إندونيسيا لدى السودان

الخرطوم 10-5-2018م (سونا) - التقى وزير الخارجية بالإنابة السفير محمد عبد الله إدريس اليوم بالسفير عدنان روساليس، سفير إندونيسيا لدى السودان.

واستعرض اللقاء التطور المضطرد للعلاقات الثنائية بين البلدين والتي ستشهد في الفترة القليلة القادمة عقد اجتماعات التشاور السياسي بين البلدين على مستوى نائبي وزيري الخارجية، بينما سيشهد العام المقبل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على القيام بعدد من الخطوات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية في سبيل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ضوء رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان وبالاعتماد على الإرادة السياسية القوية من أجل تطوير العلاقات الثنائية ، خاصة في مجال تصدير القطن واللحوم إلى إندونيسيا.

وسيعمل البلدان على عقد منتدى اقتصادي سوداني اندونيسي يُعقد على هامش مشاركة البلدين في المعارض التجارية السنوية التي تعقد في كليهما. ويتطلع الطرفان أن يثمر ذلك عن تقدم العلاقات الاقتصادية إلى مستوى طموحات البلدين واللذان يتمتعان بالكثير من الإمكانات الاقتصادية والتجارية والقواسم الاجتماعية والثقافية المشتركة.

كما تناول اللقاء سبل التعاون في المجال السياحي بتبادل الزيارات السياحية بين البلدين خاصة وأن السودان يمكن أن يشكل وجهة سهلة للسياح الإندونيسيين الذين يقومون بأداء شعيرة العمرة في الأراضي المقدسة.

من جانبه شكر وزير الدولة، إندونيسيا على مساهمتها في البعثة الأممية بدارفور (يوناميد) ، مشيراً إلى متطلبات المرحلة الراهنة والتي يسعى فيها السودان مع المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى التنمية المستدامة بخلق فرص التدريب المهني والعمل للنازحين وبعض اللاجئين من الدول الأخرى في المنطقة.

وكان سعادة السفير الإندونيسي قد قام مؤخراً بزيارة إلى دارفور للوقوف على عمل القوات الاندونيسية هناك والتي تجد الكثير من التقدير والاحترام من الحكومات الولائية والمواطنين .

