وزير الزراعة بشمال دارفور يلتقي الأمين العام للجنة العليا لمنتخب النازحين

الخرطوم 10-5-2018م (سونا) - التقى الأستاذ محمد بريمة وزير الزراعة و الثروة الحيوانية بولاية شمال دارفور، اليوم، بمكتبه بالفاشر بالأستاذ تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين الأمين العام للجنة العليا لمنتخب النازحين، بحضور مبعوث المركز الدولي للأمن الرياضي القطري .

وقال تاج الدين في تصريح لـ(سونا) عقب اللقاء إن اللقاء تناول الترتيبات لقيام المهرجان الرياضي الدولي بمدينة الفاشر تحت شعار "الرياضة تصنع السلام "تحت رعاية رئاسة الجمهورية وإشراف والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف، وذلك في إطار إنفاذ الاتفاق الرياضي الذي تم توقيعه في الدوحة في يناير 2018 بين اللجنة العليا لمنتخب النازحين و المركز الدولي للأمن الرياضي و منظمة قطر الخيرية والشركاء الدوليين.

واشار تاج الدين إلى أنه سيتم تنظيم برنامج رياضي بحضور نجوم الرياضة الدوليين بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الاولمبية بمدينة الفاشر وإنشاء خمسة استادات دولية في ولايات دارفور الخمسة، كما يتم تنظيم دوره تدريبية لخمسين لاعبا، وتوزيع معدات رياضية .