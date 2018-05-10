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رئيس القضاء يفتتح مجمع محاكم سوبا شرق

التاريخ : 10-05-2018 - 07:36:00 مساءً
الخرطوم 10- 5-2018م (سونا) -
تم اليوم افتتاح مجمع محاكم سوبا شرق بحضور مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء، وتشريف معالي القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بدولة قطر والوفد المرافق له الزائر للبلاد.
وشمل الافتتاح مباني المحكمة وسكن القضاة .
وقال رئيس القضاء إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية السلطة القضائية التي تهدف إلى تقصير الظل القضائي، مضيفا أن الإنشاءات سوف تتوالى بسطاً للعدل. وجدد سعادته ترحيبه بالوفد القطري الزائر، مثمناً العلاقات القوية التي تربط البلدين على كافة المستويات خاصة المستوى القضائي.
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