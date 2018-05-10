كاشا يمتدح صبر الشعب السوداني وتحمله للأزمات والتحديات التي تمر بها البلاد

كوستي 10-5-2018م (سونا) - امتدح الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض رئيس المؤتمر الوطني؛ صبر وإرادة الشعب السوداني وتحمله للأزمات والتحديات التي تواجه البلاد، وقال إن أزمة الوقود في طريقها للحل، وأكد أن الولاية بها كميات مقدرة من الوقود ووفرت 50 الف جالون جازولين للموسم الزراعي الصيفي

جاء ذلك لدى مخاطبته - عصر اليوم - انعقاد هيئة شورى المؤتمر الوطني بمحلية كوستي بحضور الاستاذ نايل أحمد آدم؛ أمين أمانة الأوسط بالمؤتمر الوطني بالمركز الذي يرأس وفد الطواف المركزي للولاية والدكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني والأستاذ الجزولي هاشم الجزولي معتمد محلية كوستي رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية وقيادات الحزب بالولاية والمحلية.

ودعا كاشا أعضاء الحزب للتمسك بأهداف ومبادئ ولوائح الحزب ومؤسساته مؤكدا أن الولاية تشهد استقرار سياسياً وأمنيا وتنمويا، وأن زيارة رئيس الجمهورية للولاية - مؤخراً - حملت جملة من البشريات لإكمال البنيات والمشروعات التنموية والخدمية، وأبان رئيس المؤتمر الوطني أن الأيام القادمة ستشهد إعلان المجالس التشريعية بالمحليات بمشاركة الأحزاب السياسية بنسبة 40 % و 10 % لرموز المجتمع و 50 % للمؤتمر الوطني، وقال إن المرحلة ستشهد إعادة بناء الحزب ومؤسساته بصورة عادلة، ودعا أعضاء الحزب للالتزام بالاشتراكات وتفعيل آلية تحصيلها.

من جهته؛ أوضح الأستاذ نايل أحمد آدم؛ أمين أمانة الأوسط بالمؤتمر الوطني رئيس وفد الطواف المركزي للولاية؛ أن الهدف من الزيارة هو التواصل بين أجهزة الحزب على المستوى المركزي مع الولايات بغرض الإحاطة وتقييم وتقويم الأداء السياسي والتنظيمي للحزب ، وأشاد بانعقاد هيئة الشورى ووصفها بأنها تعد أهم حلقات .

وفي ذات السياق؛ أشاد الدكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني بالأداء السياسي والتنظيمي المتقدم لمحلية كوستي، وقال إن انعقاد الشورى يأتي في ظروف تتطلب وحدة الصف وزيادة الإنتاج والاستمرار في الإصلاح السياسي للحزب والدولة لمواجهة التحديات ، فيما قدم الأستاذ الجزولي هاشم الجزولي معتمد محلية كوستي رئيس المؤتمر الوطني تقرير أداء الجهاز التنفيذي بالمحلية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، وقال إن المحلية تشهد انسجاما وتماسكا بين كافة أحزاب الحوار الوطني والأجهزة المختلفة .

كما قدم الأستاذ محمد يوسف خليفة نائب رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية تقرير الأداء السياسي والتنظيمي للحزب خلال الفترة الماضية، وقد تم - خلال الشورى - اختيار الأستاذ عمر عبدالباقي رئيسا للشورى بالمحلية والأستاذة فتحية الشيخ نائبا للرئيس واستكمال عضوية هيئة الشورى.