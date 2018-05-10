وزارة الخارجية: مقتل ضابط الجوازات بالسفارة النيجيرية لدوافع فردية وليست له أبعاد أخرى

الخرطوم 10-5-2018 (سونا) - أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحافيا نعت فيه ضابط الجوازات بالسفارة النيجيرية حبيب ألمون؛ والذي أعلن عن وفاته اليوم بمنزله إثر اعتداء آثم.

وأفادت الوزارة أن فريقا من دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم قد انتقل لمقر الفقيد، وقام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وقد تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين تم التحري معهم وقد تبين أن الجريمة وقعت لدوافع فردية وليست لها أي أبعاد أخرى.



وفي مايلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي:

تنعي وزارة الخارجية إنابة عن حكومة وشعب السودان المرحوم حبيبو ألمون ضابط الجوازات بسفارة جمهورية نيجيريا الشقيقة والذي أعلن عن وفاته اليوم بمنزله إثر اعتداء آثم . وتعرب وزارة الخارجية عن مواساتـها لحكومة وشعب نيجيريا الشقيقة والسفارة النيجيرية بالخرطوم ولأسرة الفقيد؛ سائلين الله له الرحمة والمغفرة والعلا من الجنة.

وتفيد وزارة الخارجية بأن فريقا من دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم قد انتقل لمقر الفقيد وقام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وذلك بحضور السيد مدير دائرة المباحث والجنايات بولاية الخرطوم ومدير إدارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية والسيد مدير وحدة تأمين البعثات الدبلوماسية وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقد تم توقيف بعض المشتبه بهم الذين تم التحري معهم، وقد تبين أن الجريمة قد وقعت لدوافع فردية وليست لها أي أبعاد أخرى .

هذا وتتابع الوزارة مع السلطات المختصة والسفارة النيجيرية بالخرطوم كافة الإجراءات القانونية.

