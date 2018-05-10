وزير الخارجية بالانابة يلتقي وكيل وزارة الخارجية التركي

الخرطوم فى 10-5-2018 (سونا) -

التقى وزير الخارجية بالانابة، السفير محمد عبد الله إدريس، ظهر اليوم، بالسيد أوميت يلجين، وكيل وزارة الخارجية التركية ، والوفد المرافق له المشارك في اجتماعات الدورة السابعة للجنة التشاور السياسي بين السودان وتركيا وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم.

أشار السيد الوزير إلى العلاقات المتطورة بين السودان وتركيا خاصة خلال الفترة الأخيرة التي أعقبت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان ، حيث أكد السيد الوزير عزم الحكومة على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات المتبادلة وأشار سيادته إلى التقارب الشديد الذي أصبح السمة الغالبة للعلاقات. كما أمن السيد الوزير على التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب وكيل وزارة الخارجية التركية عن سعادته لزيارة السودان ولقاء السيد الوزير وعقد لجنة التشاور السياسي بين البلدين مؤكداً على توجيهات الرئيس التركي للمسؤولين الحكوميين بضرورة التواصل الإيجابي مع السودان وصولاً إلى المرحلة الإستراتيجية من العلاقات الثنائية.



