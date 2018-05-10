والي شرق دارفور : الدولة ماضية في جمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة

الضعين 10-5-2018 (سونا) - أكد الاستاذ أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور رئيس المؤتمرالوطني بالولاية أن الدولة ماضية في عملية جمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة ، معلنا أن آخر موعد للعربات غير المقننة هو الرابع عشر من مايو الجاري.

جاء ذلك لدى مخاطبته القيادات التنفيذية والتشريعية ورؤساء القطاعات وأمناء الأمانات وهياكل حزب المؤتمر الوطني والأعضاء في اللقاء التنويري الذي نظمته أمانة العلاقات السياسية بدار الحزب.

وأضاف رئيس الحزب أن ترتيب الولاية في الأداء التنظيمي ممتاز ، وهناك توافق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. وقال " الحزب وعد وأنجز وأوفى، ولايعود الإنجاز لأحد ، معتبرا أن ذلك ليس التقليل من دور أحد ، وإنما هي تكاليف ربانية وتوزيع للأدوار.

وتطرق رئيس الحزب إلى قضية العودة الطوعية ، وعدّها من التحديات التي تواجه الحزب، واعتبر أن وجود المعسكرات يهدد برنامج الحزب والدولة ، ودعا كل قطاعات المؤتمر الوطني بالعمل على تسهيل عملية العودة الطوعية ، محذرا من خطورة العودة العكسية ، لافتا إلى أن مؤتمر العودة الطوعية في (نرتتي) بحضور نائب رئيس الجمهورية وولاة الولايات الخمسة، ركز على تفعيل العودة الطوعية وتأمين مناطقها.

وفي مجال التنمية والخدمات أكد رئيس الحزب أن المشاريع التنموية بالولاية قطعت شوطا مقدراً ، معدداً الجهود المبذولة في توفير الإمداد الكهربائي ، والإستمرار في تمويل الطرق الداخلية ، والصرف السطحي وحفر الآبار في مناطق العودة الطوعية وتمويل كهرباء الريف إضافة الى العمل الكبير المنجز في قطاع الصحة والتعليم ، مؤكدا قرب إكتمال المؤسسات الجديدة ومطبعة وزارة التربية والتعليم ومشاريع زراعية وحيوانية منتجة.

كما تطرق رئيس الحزب إلى زيارة وزير ديوان الحكم الإتحادي للولاية بغرض الوقوف على سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، مؤكدا على إستمرار الشراكة مع الأحزاب السياسية في إطار التعاون والوفاق الوطني.

كما أمن أنس على إستمرار الحركة الإسلامية ومؤيدا الإتجاه لفصل الإختصاصات بين الدولة والحزب والحركة ، منعاً للتضارب وإزدواجية التكاليف ، معلنا قيام لجنة لبحث مستقبل الحركة الإسلامية.

وبشان الإختلاسات وتقرير المراجع العام ، أوضح أنس عدم صحة الأرقام المنشورة في الصحف واعتبرها مفبركة ومضللة ، مؤكدا إعتذار الصحف التي نشرت الأرقام. مستعرضاً جزءا يسيراً من تقرير المراجع العام واعتبرها تجاوزات من (صغار الموظفين) لا ترتقي لمستوى الفساد ، وشدّد على ضرورة الثقة في القيادات وعدم الخوض في الشائعات والتحلي بأدب الإنضباط التنظيمي.

