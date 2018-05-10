السودان وتركيا يتفقان عل عقد مجلس التعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسى البلدين قبل نهاية العام الجاري

الخرطوم 10-5-2018(سونا) - انعقدت صباح اليوم بمباني وزارة الخارجية أعمال الدورة السابعة للجنة التشاور السياسي بين السودان وتركيا، برئاسة السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم ، وكيل وزارة الخارجية، والسيد أوميت يلجين ، وكيل وزارة الخارجية التركية.

تناولت اجتماعات اللجنة مجمل العلاقات الثنائية في كل المجالات، حيث أمنت على المستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات خاصة عقب الزيارات الأخيرة لكل من رئيسى البلدين وآخرها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد في ديسمبر الماضي والتي سبقتها زيارة السيد الرئيس عمر البشير إلى تركيا.

اتفق الطرفان على عقد مجلس التعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسى البلدين قبل نهاية العام الجاري وذلك للوقوف على التقدم المحرز في العلاقات والنظر في تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما سيلتئم اجتماع مجلس التخطيط الاستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية للتحضير للقاء الرئيسين خلال العام.

تبادل الطرفان تقديم تنوير حول الأوضاع السياسية الداخلية في البلدين والتطورات التي حدثت منذ آخر انعقاد للجنة التشاور في العام الماضي، حيث أشار السيد الوكيل إلى نتائج الحوار الوطني وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى استتباب الأمن والسلام في ربوع دارفور والمنطقتين .

تناولت المباحثات كيفية المصادقة على الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين ، وتنفيذها تحقيقاً لما هو مأمول من تقدم في العلاقات. كذلك ناقش الطرفان العلاقات الثقافية والعلمية والاقتصادية ، حيث شهدت الدورة تقديم مداخلات لعدد من المختصين في هذه المجالات ، وأمن الطرفان على ضرورة تسريع خطوات تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في كافة آليات التعاون بما يشمل القطاعين الخاصين في البلدين .

تطرقت المناقشات كذلك للجوانب الإقليمية والدولية ، حيث تطابقت وجهات النظر لدى كلا الطرفين ، وأمن الطرفان على ضرورة التنسيق المشترك في كافة القضايا . وتم التأمين على عقد اجتماعات اللجنة كل ستة أشهر .

