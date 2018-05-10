الدكتورة بدرية سليمان رئيسا لاتحاد قيادات المرأة العربية

الخرطوم 10-5-2018م (سونا) - جددت الجمعية التأسيسية لاتحاد قيادات المرأة العربية في جلستها الإجرائية التي انعقدت اليوم بقاعة الصداقة بالخرطرم الثقة في الدكتورة بدرية سليمان رئيسا للاتحاد والدكتورة حنان درويش من مصر امينا عاما والدكتورة أفراح سيف محمد من دولة الإمارات العربية المتحدة نائبا للرئيس.

وانتخبت الجمعية العمومية رؤساء اللجان المتخصصة (لجنة التشريع والشئون القانونية أسندت للاستاذة حورية إسماعيل من السودان ولجنة الاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات أسندت للدكتورة مها الشيخ بابكر من السودان بينما أسندت لجنة الصحة والبيئة والسكان للاستاذة سارة رياض من الاردن ولجنة الإبداع الثقافي والفنون والسياحة أسندت للاستاذة دلال عجلان من فلسطين واللجنة الاقتصادية تم اسنادها للاستاذة ريحانة حداد من المملكة العربية السعودية ولجنة الشئون الاجتماعية تم اسنادها للدكتورة إقبال السملوطي من مصر ولجنة التربية والتعليم تم اسنادها للاستاذة البتول عبدالحي من موريتانيا .

واعتمدت الجمعية العمومية التاسيسية انتخاب المهندسة ازهار عثمان مراد مديرا لفرع السودان كما اعتمدت أيضا بقية مدراء فروع الدول العربية الأخرى اللائي تم انتخابهن في وقت سابق .

