انضمام 200 يمثلون قوى سياسية مختلفة لحزب المؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق

الدمازين 11-5-2018( سونا) - انضم 200 قيادي يمثلون رموز وقيادات وقواعد من الاحزاب السياسية بولاية النيل الأزرق الى المؤتمر الوطني بمنطقة خور المصران شمال الدمازين بحضور الاستاذ حسين يس والي النيل الازرق رئيس حزب المؤتمر الوطني و عبد الرحمن الطريفي نائب رئيس المؤتمر للشؤون التنظيمية والسياسية وعبد المنعم محمد أبوالقاسم رئيس حزب جنوب وشمال الفونج وزير الثقافة والإعلام بالولاية و المانجل الشيخ ادهم ادريس معتمد محلية الدمازين رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية.

واكد عبدالرحمن الطريفي نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أن انضمام هذه الكوكبة للمؤتمر الوطني يعد إضافة حقيقية للحزب، لافتاً الى أن طرح المؤتمر الوطني يهدف إلى النهوض بالبلاد والدفع بها الى مصاف الدول المتقدمة .

ورحب المانجل الشيخ ادهم ادريس رئيس الحزب بالمحلية بالقيادات والقواعد وجدد وقفته ودعمه للمنطقه والسعي لترقية الخدمات بها خاصة التعليم و الخدمات الاساسية التي تعد حقا لكل مواطن.

وقال المهندس عبدالمنعم محمد ابوالقاسم رئيس حزب جنوب وشمال الفونج ووزير الثقافة والاعلام بولاية النيل الازرق ان حكومة الوفاق الوطني ظلت تعمل بتناغم وانسجام من اجل السلام والاستقرار والتنمية المستدامة و تمارس نشاطها بحرية وبرؤى وخطوات ماضية نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.



