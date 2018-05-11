وزير الخارجية بالانابة يقدم واجب العزاء لأسرة السفارة النيجيرية بالخرطوم

الخرطوم 11-5-2018( سونا)-





زار وزير الخارجية بالانابة، السفير محمد عبد الله ادريس، بعد ظهر اليوم الجمعة، سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث التقي بالقائم بالاعمال بالانابة، السيد سليمان سانيه، وأسرة السفارة وقدم لهم التعازي نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية والحكومة السودانية في الفقيد حبيبو ألمو ، ضابط الجوازات بالبعثة الذي تعرض لاعتداء اثم بمقر إقامته .

كما طلب من القائم بالأعمال نقل تعازي فخامة السيد رئيس الجمهورية إلي شقيقه فخامة الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا وحكومته وإلي أسرة الفقيد والشعب النيجيري، مؤكدا بأن الجهات الأمنية والعدلية تجري تحرياتها مع عدد من المتهمين للوصول الي الحقيقة والأهداف والدوافع وتقديمهم للعدالة بالسرعة اللازمة، مثمنا العلاقات السودانية النيجيرية.



من جانبه شكر القائم بالأعمال بالإنابة السيد وزير الخارجية بالإنابة ، مشيداً بالدور الذي قامت به شرطة ولاية الخرطوم والتعاون الكبير الذي وجدته البعثة النيجيرية من وزارة الخارجية والجهات الأمنية كافة







