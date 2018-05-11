وزير الخارجية بالانابة يلتقي السفير الروسي

الخرطوم 11-5-2018(سونا) -



استقبل وزير الخارجية بالإنابة، السفير محمد عبد الله ادريس، بمكتبه مساء أمس، سفير روسيا الاتحادية الجديد ، السفير فلاديمير جيليتوف، وذلك لتقديم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى السودان، توطئة لتقديمها لفخامة السيد رئيس الجمهورية.



بعد تبادل عبارات الترحيب و المجاملة أكد سفير روسيا الاتحادية حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان انطلاقا من تطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية.



من جانبه قدم الوزير التعازي مجددا في رحيل السفير الروسي السابق مؤكدا حرص السودان على الدفع بالعلاقات مع روسيا الاتحادية نحو آفاق ارحب، وقدم سيادته الشكر لمواقف روسيا الداعمة لقضايا السودان في المحافل الدولية.



من جانب آخر دعا السيد وزير الخارجية بالإنابة سفير روسيا الاتحادية إلى الاهتمام بجذب السياح الروس لتنشيط قطاع السياحة بالسودان بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل الثقافي بين البلدين.