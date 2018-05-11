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أخبار محلية - سياسية

انعقاد المؤتمر الثاني لحزب الوطن بولاية النيل الأزرق غداً

التاريخ : 11-05-2018 - 05:01:00 مساءً
الدمازين في 11-5-2018 (سونا) -
اكمل حزب الوطن بولاية النيل الأزرق ترتيباته لانعقاد مؤتمره الثاني بقصر السلام بالدمازين غدا السبت.
وأكد الأستاذ عثمان مختار جبريل رئيس حزب الوطن بالولاية ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس التشريعي اكتمال استعدادتهم على مستوى قواعدهم ومكاتبهم بمحليات الولاية السبع لإقامة المؤتمر الثاني للحزب الذي سيشرفه اللواء الركن م/عمران يحيى يونس رئيس الحزب ووزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي.
وجدد مختار دعوتهم لحاملي السلاح بالولاية للانخراط في ركب السلام وتوحيد جهود القوى السياسية لدعم مسيرة السلام والاصلاح والتنمية.
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