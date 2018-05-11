النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤكد قدرة المرأة العربية على محاربة الغلو والتطرف والإعلاء من قيم الحوار

الخرطوم 11-5-2018(سونا) -

أكد الفريق أول ركن / بكري حسن صالح / النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي أن المرأة العربية قادرة بحنكتها على العبور بالأمة العربية لبر الأمان بمحاربة الغلو والتطرف داخل المجتمعات العربية والإعلاء من قيم الحوار، مبيناً أن السودان ظل عبر تاريخه يمد يد المؤازرة والدعم والمناصرة لأشقائه العرب في كافة المجالات.

وقال بكري لدى مخاطبته اليوم الجلسة الختامية للجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد قيادات المرأة العربية بقاعة الصداقة إن اختيار السودان مقراً للاتحاد محل إعزاز وتقدير ومسئولية، مبديا الاستعداد التام لرعاية الاتحاد وتقديم يد العون له.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية أن السودان قاد حواراً وطنياً بين كل أطيافه وأحزابه السياسية كان للمرأة السودانية القدح المعلى فيه بمشاركتها في كل مراحله، موضحاً ان الحوار الوطني أحدث توافقا ذكيا أفضى لحكومة وفاق وطني تمتعت بأوسع قاعدة مشاركة من الأحزاب السودانية متخطياً العصبيات والقبليات والجهويات.

وكرم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رائدات قيادات المرأة العربية حيث كرم كلاً من :

د./ نجوى بالطيف / من تونس والأستاذة/ فاطمة عبد الله أحمد إدريس من مملكة البحرين والأستاذة/ نعيمة حسن القصير من مملكة البحرين ود./ هنية مرسي فضل من السودان والسفيرة / منى عمر من مصر ود./ هند عبد العزيز القاسمي من دولة الأمارات العربية المتحدة والأستاذة/ بخيتة أمين من السودان.

وعقب ذلك كرم اتحاد قيادات المرأة العربية ممثلاً في رئيسه د./بدرية سليمان الفريق أول ركن بكري حسن صالح / النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي .



