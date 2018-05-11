وفد من أمانة الأوسط بالمؤتمر الوطني يطلع على أداء الحزب بولاية النيل الأبيض





كوستي 11 - 5 - 2018م ( سونا) -

عقد وفد الطواف المركزي للمؤتمر الوطني لولاية النيل الأبيض برئاسة الاستاذ نايل أحمد آدم امين امانة الأوسط مساء أمس اجتماعا مشتركا مع المكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني بالولاية برئاسة الدكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية .

واستمع الاجتماع لتقرير عن اداء الحزب بالولاية للربع الأول للعام 2018م والذي شمل الاداء السياسي والتنظيمي للحزب بالاضافة لاداء الجهاز التنفيذي والمشروعات التنموية والخدمية والتي تم افتتاحها علي يد رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية والتي بلغت تسعة عشر مشروعا تنمويا حيث حققت اهدافها السياسية والاقتصادية التي تترافق مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .

وشمل التقرير اداء قطاع الاتصال التنظيمي والطوافات الادارية والتنظيمية للحزب علي المحليات للوقوف على هياكل الحزب على مستوى الشعب والمناطق وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة ، كما تناول التقرير التدابير والاجراءات التي اتخذتها الولاية لتخفيف اعباء المعيشة ، بالاضافة للتنسيق بين المكونات السياسية و الحزب و الاتفاق مع القوى السياسيه لتكوين مجالس المحليات .

وعلى صعيد متصل استمع الاجتماع لتقارير من رؤساء المؤتمر الوطني بالمحليات استعرضوا من خلالها الاجراءات التي اتخذت لتخفيف اعباء المعيشة عن كاهل المواطنين .

وفي ذات الصدد قدم الاستاذ فتح الرحمن موسى مساعد امين الامانة الاقتصادية تقريرا عن الوضع الاقتصادى بالولاية ، كما استعرض الدكتور محمد عبد الله عمر وزير الزراعة تقريرا عن الخطوات التي اتخذت لزيادة الانتاج والانتاجية .

من جهته اشاد الاستاذ نايل أحمد آدم امين امانة الاوسط رئيس الوفد بالأداء السياسي والتنظيمي للحزب بولاية النيل الابيض وادراكه وتفاعله مع قضايا البلاد القومية ، واكد أن حزب المؤتمر الوطنى قادر على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد ، واعلن رئيس الوفد عن شروع الحزب في الوثبة الثانية لمواصلة الحوار الوطنى مع القوى السياسية عبر ثلاثة محاور تشمل المحور الأول الدستور ، والمحور الثاني قانون الانتخابات ، والمحور الثالث القضايا الاقتصادية

يذكر ان زيارة وفد الطواف المركزي للولاية تستغرق ثلاثة أيام يقف خلالها على اداء الحزب بالمحليات.